İlçe meydanında düzenlenen ve üç gün süren festivalin son gününde düzenlenen programa katılan Vali Abdullah Ayaz, koronavirüs salgınından sonra bu coşkuyu yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Düzenlenen festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Ayaz, "Tabii festivaller ilçeye bir hareketlilik, bir canlılık getirmektedir. İlçenin yöresel kültürünü, tarihi, kültürünü tanıtmakta büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle böyle etkinliklerin ilçelerde yapılmasını ve kültürün tanıtılmasını, aynı zamanda Kurşunlu ilçemiz için balının yöremize, ülkemize ve dünyaya tanıtılmasında çaba göstererek bu festivallerle, patentlerle Kurşunlu balını tanıtmak istiyoruz" dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Kurşunlu'nun, Çankırı'nın ve Türkiye'nin güzelliklerine, hizmetlerine, eserlerine katkıda bulunmaktan onur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Festivallerin ilçelere olan katkısının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Akbaşoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak'ın da konuşmalarının ardından program Turgay Başyayla konseriyle sona erdi.