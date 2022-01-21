Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde, Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Güdümlü Proje Desteği Sözleşmesi ile ilgili imza törenine katıldı.

Projeyle Çankırı'da turizm hareketliliğinin artırılması amacıyla Yer Altı Tuz Şehri'nin değere dönüştürülmesi, tuza yönelik farkındalığı artırarak ekonomiye katkıda bulunmak ve turizm gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

Toplam bütçesi 10,3 milyon lira olan proje ile Yer Altı Tuz Şehri'nin yıllık ziyaretçi sayısının 45 binden 100 bine çıkarılması hedefleniyor.

Vali Ayaz, programda yaptığı konuşmada, Çankırı'da turizm potansiyelinin bulunduğunu, el birliği içinde bu potansiyeli harekete geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Kent merkezi açısından bakıldığında potansiyelin lokomotifinin tuz mağarası olduğuna dikkati çeken Ayaz, "İnşallah önümüzdeki süreçte özellikle bu projenin de sürece büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Belediyemizin emekleri, kalkınma ajansımızın desteğiyle inşallah Yer Altı Tuz Şehri'ni gerçek hüviyetine büründürme adına önemli bir adımın arifesindeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de Çankırı'daki tuz mağarasının dünyada eşi benzeri olmayan mağaralardan bir tanesi olduğunu belirtti.

Esen, tuz mağarasının turizmi canlandırma, katma değer ve istihdam oluşturması açısından lokomotif olduğunu dile getirdi.

KUZKA tarafından 5 milyon 150 bin liralık destek sağlanacak

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise mağaranın mevcut durumuyla istenilen sayıda ziyaretçi ve turizm geliri elde edemediğine vurgu yaparak "Yapılması öngörülen müdahaleler sonrasında mağaranın Yer Altı Tuz Şehri'ne dönüştürülerek kentin çekim noktası olması planlanıyor." ifadesinde bulundu.

Yapılan çalışmalar sonucu projenin sözleşme aşamasına geldiğine işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Projede, turizm hareketliliğinin artması için ana unsur olan tuz mağarasının değere dönüştürülmesi, Çankırı merkez ve Ilgaz'daki turistik unsurlar ile Çankırı turizminin geliştirilmesinde dinamizm katacak eşsiz bir ürünün sunulması, tuz ürününün farkındalığının artırılarak ekonomiye katkı sağlanması ve günübirlik ziyaretçi ve turistlerin geçireceği sürenin artırılması gibi hedefler yer almakta. Proje kapsamında modern bir giriş alanı ve giriş tüneli, karşılama alanı, genel dolaşım ve dinlenme alanları, tanıtım bölümü, gölet alanı, çok amaçlı etkinlik alanı, atölye çalışmalarına imkan verilecek bir bölüm, tarihi bölüm, çocuk etkinlik alanı, sergi alanları, hediyelik eşya satış alanı ve diğer idari alanlar bütüncül bir yaklaşımla inşa edilmiş olacak. Çankırı Belediyesinin yararlanıcısı olduğu Yer Altı Tuz Şehri Güdümlü Projesi'ne kalkınma ajansı olarak 5 milyon 150 bin liralık bir destek sağlamış olacağız."

Konuşmaların ardından Vali Ayaz, Belediye Başkanı Esen ve KUZKA Genel Sekreteri Genç sözleşmeyi imzaladı.