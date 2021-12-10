AA foto muhabirleri ile AA muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

[Fotoğraf: AA]

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" fotoğrafına oy veren Ayaz, yaşamda Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam", sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" karelerini seçti.

[Fotoğraf: AA]

"O anları ölümsüzleştiriyorlar"

Ayaz, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin binbir emekle çektiği fotoğrafları oylamaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Hem Anadolu Ajansına hem de emeği geçen muhabirlere teşekkür eden Ayaz, "Fotoğrafların bir kısmı çatışmaların bulunduğu riskli bölgelerde çekilmiş, bizlere ulaştırılmış oldu. Anadolu Ajansını da her yıl böyle bir etkinliği düzenlediği, o anları ölümsüzleştirdiği, bizlere sunduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.