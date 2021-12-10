Kayseri'de Yamula Barajı Gölü kıyısında 4 sezonudur devam eden kazılarda, bu yıl ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu.

Kazıda çıkarılan ve 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen çeşitli hayvanlara ait fosillerin, Kayseri Bilim Merkezinde uzmanlar tarafından titizlikle temizlenerek bakımı yapılıyor.