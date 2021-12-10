Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fosil kazılarında gergedan kafatası bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'deki fosil kazılarında bütün halinde gergedan kafatası bulundu.
Kayseri'de Yamula Barajı Gölü kıyısında 4 sezonudur devam eden kazılarda, bu yıl ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu.
Kazıda çıkarılan ve 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen çeşitli hayvanlara ait fosillerin, Kayseri Bilim Merkezinde uzmanlar tarafından titizlikle temizlenerek bakımı yapılıyor.
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