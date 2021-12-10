Kaymakamlık konferans salonundaki seminerde servis sürücüleri, taşımada güvenli ve düzenli trafik ortamı sağlanması, trafik güvenliğini artırıcı önlemlerin alınması konusunda bilgilendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, şube müdürü Fehmi Tutkun ve emniyet amiri Komiser Yavuz Yılmaz tarafından verilen seminerde, Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında sürücülerin uyması gereken trafik kuralları ve COVID-19 yönergesi de anlatıldı.

Gül, seminer sonunda yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından da evlerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırılması bizim için çok önemli. Bu maksatla servis sürücüleri ve firma sahiplerine eğitim verdik" dedi.