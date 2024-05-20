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Güncel
AA 20.05.2024 12:45

Çankırı merkezli 6 ildeki operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı

Çankırı merkezli 6 ilde uyuşturucu, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Çankırı merkezli 6 ildeki operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığınca Çankırı, Ankara, Aydın, Bolu, Gaziantep ve Mersin illerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarını işleyen 22'si tutuklu toplam 107 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 kişi tutuklandı

Operasyonda, 312 gram esrar, 93 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram uyuşturucu madde, 10 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 33 uyuşturucu hap, 23 tabanca fişeği, 17 cep telefonu, 17 sim kart, 85 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 85 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 68'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 17'si adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

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