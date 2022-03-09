Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Çanakkale'ye zirai don uyarısında bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyı ve iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don olayı bekleniyor.

Olumsuz hava şartlarının 10 Mart Perşembe akşam saatlerinden, 16 Mart Çarşamba sabahına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca açıklama, " Başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.