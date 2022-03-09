Erzurum'da gece başlayan ve etkisini artıran kar, il merkezini tamamen beyaza bürüdü.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentin sakinleri, araçlarının üstünde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Buzlanma nedeniyle kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kars'ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.

Kar yüzünden ilkbaharda kent merkezi beyaza bürünürken yaban hayvanların da yiyecek alanları daraldı.

Kars Belediyesi ekipler, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Sarıkamış ilçesinde de etkisini sürdüren kar sebebiyle sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, karla kaplanan araçlarının üzerini temizlemek zorunda kaldı

Ağrı’da da sabaha doğru başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Park halindeki araçların karla kaplandığı kentte, esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.

Çocuklar da okul bahçelerinde kar topu oynayıp karın tadını çıkardı.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadelesini sürdürüyor.

Ardahan'da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti.

Kar yağıyla park halindeki araçlar ile cadde ve sokaklarda karla kaplandı.

Yolların karla kaplanması sebebiyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Ekiplerin kentteki kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Tunceli’de de gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde kara dönüştü.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar park halindeki araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.