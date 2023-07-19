Açık 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.07.2023 22:46

Çanakkale'nin "Biga Pirinci" coğrafi işaretle tescillendi

Çanakkale'nin "Biga Pirinci"ne, Türk Patent Enstitüsünce coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Çanakkale'nin "Biga Pirinci" coğrafi işaretle tescillendi

Biga Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güray Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe çiftçisi ve ekonomisi için önem arz eden çeltik ve işlenmiş ürünü olan pirincin markalaşması için çok önemli bir adımın atıldığını belirtti.

Biga Pirinci'nin Türk Patent Enstitüsünce coğrafi işaret tescil belgesi aldığını vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Pirincimizin markalaşması ve katma değer yaratacak şekilde pazarlanmasında çok önemli bir aşamayı daha başarıyla geride bıraktık. Geçiş iklim kuşağında yer alan kendine has coğrafyaya sahip ilçemizde uygun güneşlenme açısı, rüzgarı, iklim ve hava şartlarıyla yetişen ve benzerleri arasından şekil, tat ve aroma bakımından ayrılan pirincimizin bu benzersiz özellikleri Türk Patent Enstitüsünce de tescil edildi, tüm çiftçimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

Güray Ergün, Çanakkale'nin yeni tescilli ürünüyle coğrafi işaret tescil belgeli ürün sayının 12'ye yükseldiğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Çanakkale
Sıradaki Haber
Erzurum'da kaçak sigara ve ruhsatsız silah ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:00
Fed'den Deutsche Bank'a 186 milyon dolar ceza
22:55
ABD'li asker Kuzey Kore sınırını geçerken kahkahalar atmış
23:00
Bakan Şimşek: Türkiye BAE ile ticarete açık
22:52
Zelenskiy'den çağrı: Ukrayna hava savunma sistemi güçlendirilmeli
22:50
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında bir milletvekilinin evinde arama yapıldı
22:45
İsrail'de yüzlerce yedek asker orduda hizmeti bıraktı
SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı
SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı
FOTO FOKUS
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ