Açık 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.07.2023 22:31

Erzurum'da kaçak sigara ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Erzurum'da polis ekiplerince yapılan uygulamada, kaçak sigara ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Erzurum'da kaçak sigara ve ruhsatsız silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, kentte uygulamalarına devam ediyor.

Rabiana Mahallesi Kümbet Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, durdukları bir araç içerisinde, kasten yaralama, tehdit, dolandırıcılık, çocuğun kaçırılması, hırsızlık olmak üzere 13 suç kaydı bulunan Kasım T, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ağırlıklı 3 suç kaydı bulunan Murat A. ile yağma, hırsızlık ve tehdit ağırlıklı 7 suç kaydı bulunan İlmihan H'yi tespit etti.

Ekiplerce araç içerisinde yapılan aramada, 859 paket kaçak sigara, ruhsatsız silah ve 12 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Aksaray'da okul ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:00
Fed'den Deutsche Bank'a 186 milyon dolar ceza
22:55
ABD'li asker Kuzey Kore sınırını geçerken kahkahalar atmış
23:00
Bakan Şimşek: Türkiye BAE ile ticarete açık
22:52
Zelenskiy'den çağrı: Ukrayna hava savunma sistemi güçlendirilmeli
22:50
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında bir milletvekilinin evinde arama yapıldı
22:45
İsrail'de yüzlerce yedek asker orduda hizmeti bıraktı
SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı
SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı
FOTO FOKUS
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ