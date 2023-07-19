Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.07.2023 21:18

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta tekstil atıklarından keçe üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Durak Mahallesi Sekizinci Sanayi Sokak'taki geri dönüşüm malzemesi tekstil kırpıntılarından keçe üretilen fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale etmek istediği sırada kollarında yanıklar meydana gelen fabrika işçisi Kazım Yılmaz (40) ile dumandan etkilenen itfaiye eri Mehmet Fatih Koç, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

ETİKETLER
Uşak Yangın
Sıradaki Haber
Kütahya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:31
Putin: Tüm koşullar yerine getirilirse derhal anlaşmaya döneriz
21:21
Şanlıurfa'da 32 kilo 660 gram uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı
21:03
Kosova Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonuna üye oldu
21:21
Prigojin: Wagner paralı savaşçı birlikleri Belarus'ta
20:45
Kanada olası nükleer saldırıya karşı "Federal Nükleer Acil Durum Planı"nı güncelliyor
20:46
Otomobil takla attı: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti
FOTO FOKUS
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ