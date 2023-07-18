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Güncel
İHA 18.07.2023 22:41

Çanakkale’deki orman yangınlarında çiftlik yandı: 13 büyükbaş hayvan telef oldu

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde iki farklı noktada başlayan ve 8 köyü etkileyen orman yangınında Kurşunlu köyünde bir çiftlikteki 13 büyükbaş, 10 küçükbaş hayvanı telef oldu. Yaklaşık 4 milyon TL zararı oluştu.

Çanakkale’deki orman yangınlarında çiftlik yandı: 13 büyükbaş hayvan telef oldu

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde geçtiğimiz pazar günü başlayan orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangına havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle müdahale edildi. Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan ve Önder Kaya’nın ortağı olduğu çiftlik dün rüzgarın etkisiyle alevlerin içinde kaldı.

Alevler arasında kalan çiftliğin içerisindeki 13 büyükbaş, 10 keçi telef oldu

Çiftlikte bulunan saman, arpalar, yem ve yoncalar yanarak kül oldu. Kaya, yangın nedeniyle telef olan hayvanlarla birlikte toplam zararın 4 milyon TL olduğunu söyledi. Çanakkale’deki orman yangınlarında yanan çiftliği 2018 yılında kurduğunu belirten Kaya çiftliğinin ortaklarından Önder Kaya, “Merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde pazar günü orman yangını çıktı. Yangın ilk gün Kemel köyünde etkili oldu. Çiftliğin etrafını traktörle sürmemize rağmen çok hızlı bir şekilde 4-5 kilometre mesafeden 5 dakika içinde geldi. Hayvanların bir miktarını çözebildim. O ara ben de ateşin içinde kaldım. Ben de çiftlikten asfalt yola indim. Bu bir normal bir yangın değil. Kelimelerle bunu anlatamıyorum. 13 tane besi dana, 10 keçi yandı. Ördeklerim, tavuklarım da yandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi. Tutanak tuttular. Hayvanları yarın gömeceğim. 5 bin balya samanım, 500 çuval arpa ezmesi, 300 çuval besi yemi, 600’e yakın yonca yandı. Yaklaşık 4 milyon TL zararım var. Allah yardımcımız olsun. Büyüklerimizden gerekli desteği, yardımı bekliyorum” dedi. 

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