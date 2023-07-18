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Güncel
İHA 18.07.2023 21:41

Mardin'de 320 dönüm patates tarlasında günde 200-300 ton hasat yapılıyor

Mardin'in Ömerli ilçesinde 320 dönüme ekili patates tarlasında günde 200-300 ton hasat yapılıyor.

Mardin'de 320 dönüm patates tarlasında günde 200-300 ton hasat yapılıyor

Ömerli ilçesinin tarım sektöründeki önemli ürünlerinden patates hasat sezonu başladı.

Çiftçiler, yıl boyunca emek verdikleri tarlalarında büyük bir heyecanla patatesleri toplamaya başladı. Bu yılın hasat sezonunda beklenen verimlilik ve kalite, çiftçileri ve bölge halkını umutlandırıyor. Patates hasadının başlaması, tarım sektörüne olan güveni artırırken, bölgenin tarımsal potansiyelini de ortaya koyuyor. Üretici Yusuf Erhat, 16 senedir burada patates ektiğini ve batı illerinden daha uygun fiyata sattıklarını söyledi.

Patatesin kilosunu 10 liradan sattığını belirten Erhat, "Madeleine cinsi patatesimiz, kızartma içindir. Bizim toprağımız kırmızı olduğu için Nevşehir, Afyonkarahisar patatesinden daha kaliteli bir patatestir. 320 dönüm arazi ektik, günlük ortalama 200 veya 300 ton patates çıkıyor. Bu sene çok bereketli oldu" dedi. 

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