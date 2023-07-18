Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.07.2023 21:08

Tekirdağ'da 40 dönüm buğday ekili alan yandı

Hayrabolu ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 40 dönüm buğday ekili alan yandı.

Tekirdağ'da 40 dönüm buğday ekili alan yandı

Kabahöyük Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına müdahale eden mahalle sakinleri daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 40 dönüm buğday ekili alan, tamamen yandı.

Hayrabolu Belediye Başkan Vekili Kemal Kurt, yangının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
Çorum’da taksi takla attı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:06
ABD'nin Meksika sınırında düzensiz göçmenlere yaptığı muamele gündem oldu
22:02
Johnson & Johnson, ilaç fiyatı baskıları nedeniyle ABD yönetimine dava açtı
22:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
22:00
Güney Afrika Cumhurbaşkanı: Putin'i tutuklamak Rusya'ya savaş ilanı olur
21:55
Fransa'da zanlıların telefonlarından gizlice görüntü kaydedilmesine onay
21:50
Netanyahu: Biden'a Yahudi yerleşim birimlerinde inşaatı durdurma sözü vermedim
Çanakkale'deki orman yangınının zarar verdiği alanlar helikopterden görüntülendi
Çanakkale'deki orman yangınının zarar verdiği alanlar helikopterden görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ