Müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını 38 yıldır dükkanında sergiliyor

Rize'de 1975 yılında öğretmenlik yaptıktan 2 sene sonra memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam köyündeki okula müdür olarak atanan Kumbuzoğlu, bir yandan da fotoğrafçılık kursuna katılarak eğitim aldı.

Edindiği fotoğraf makinesiyle 1985'te arkadaşlarının ve esnafın fotoğraflarını çekmeye başlayan Kumbuzoğlu, daha sonra açtığı küçük işletmede bir yandan ek gelir elde etti, bir yandan da mesleğin inceliklerini öğrendi.

Müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını biriktirip iş yerinin duvarına asmaya başlayan Kumbuzoğlu, bu merakını 1988'de geldiği Karapürçek'te açtığı dükkanda da sürdürdü.

Kumbuzoğlu'nun çektiği vesikalık fotoğraflar arasında zaman içinde hayatını kaybeden müşterileri de yer alıyor.

Müşterilerinden özel izinle aldığı fotoğrafları biriktirerek albüm yaptığını dile getiren Kumbuzoğlu, bunun 38 senelik birikimin sonucu olduğunu söyledi.

Yıllar önce çektiği kişiler arasında ölenlerin de olduğunu aktaran Kumbuzoğlu, "Bu insanların torunları, çocukları, gelinleri, kızları geliyor, bu fotoğrafları gördükleri zaman 'Babamın, ağabeyimin, dedemin fotoğrafı.' diye hüzünle, bazen ağlayarak ellerindeki cep telefonlarıyla izin alıp çekiyorlar. Dolayısıyla insanların bu meraklarını da gideriyoruz" ifadesini kullandı.

Kumbuzoğlu, Karapürçek'i çok sevdiğini dile getirerek, insanlarla olan diyaloğunun kendisini dinç tuttuğunu ifade etti.