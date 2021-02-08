Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelere uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Roket"in de kullanıldığı operasyonda, 575 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu S.S, A.A. ve S.R, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 17:46
- 17:43
- 17:34
- 17:33
- 17:22
Sıradaki Haber
Alanya'da aranan 3 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz