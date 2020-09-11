Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 7 lyrica hap, 1 hassas terazi ve 1,48 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik teknik takip çalışması başlattı.
Çalışma kapsamında iki kişinin il merkezindeki adreslerine Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler B.A ve C.Ç gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1,5 kilogram sentetik kannabinoid, 7 lyrica hap, 1 hassas terazi ve 1,48 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.
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