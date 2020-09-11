TÜBİTAK tarafından desteklenen "Kapalı Alanlarda Kullanılan Otonom Yer Araçları için Yer Bulma, Haritalandırma ve Güzergâh Planlama Yapabilen Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi" projesi kapsamında yaklaşık 2 yıllık çalışma sonunda otonom aracın prototipi üretildi.

Projenin danışmanı İEÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümleri Doktor Öğretim Üyesi Pınar Oğuz Ekim, AA muhabirine, geliştirilen prototipin ilerleyen yıllarda nihai ürüne dönüşeceğini söyledi.

Robotun eğitimden endüstriye, AVM'den hastaneye kadar birçok alanda kullanılabileceğini aktaran Ekim, "Özelinde de interaktif reklamcılık, bilgilendirme ve rehberlik robotu. Bu robot sayesinde, robot-insan etkileşiminin yapay zeka ile olan çözümlerine odaklanmak istiyoruz." dedi.

Aracın otonom olarak hareket edebildiğini anlatan Ekim, araçla birlikte geliştirilen uygulamayla alanın haritasının da çıkarıldığını ifade etti.

"Kendi kendine karar verebiliyor"

Ekim, geliştirdiklerini aracın muadillerinden farkını ise şu sözlerle anlattı:

"Otonom denildiğinde daha çok kendi kendine hareket edebilen, daha akıllı cihazlar öne çıkıyor. Fakat baktığımız zaman genelde bu tarz robotlar bir hattı takip ediyor veya engel gördüğünde duruyor. Bu geliştirdiğimiz robot, önüne bir engel çıktığı zaman kendine yeniden rota çiziyor. Kendi kendine karar verebiliyor. Gerçek anlamda otonom kelimesini karşılıyor."

Yaşanan salgından sonra insanların uzak mesafeli yaşam tarzına yöneldiğine işaret eden Ekim, "Bununla birlikte mecburen artık hayatımızda robotlar olacak. Ya da onların desteklediği uygulamalar olmak zorunda kalacak. Bizim öngörümüz bu robotların her türlü alanda kullanılabilmesi. Bizim ilk hedefimiz ise servis robotları yönünde olması. Havaalanlarında, hastanelerde, AVM'lerde yardımcı personel olarak kullanılabilir. Biz daha çok akıllı uygulamalar doğrultusunda gitmek istiyoruz." diye konuştu.