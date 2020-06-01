Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İlçe girişinde bir araçta yapılan aramalarda 157,13 gram sentetik uyuşturucu ve 1,45 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 6 tablet ve bilgisayar faresi şeklinde uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar U.B. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.