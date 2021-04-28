Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Sarıot köyünde yaşayan Hasan ve Meliha A. çifti, otomobille ilçe merkezindeki pazara gitmek üzere yola çıktı.
Aracı kullanan Hasan A.'nın, köyün yakınındaki rampada direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle otomobil devrildi.
Yol kenarındaki sökülmüş ağaç köklerine çarparak durabilen aracın sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Meliha A. ise hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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