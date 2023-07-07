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Güncel
İHA 07.07.2023 10:43

Çanakkale’de otomobil tıra çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Çanakkale’de otomobil tıra çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Biga ilçesi Savaştepe kavşağında sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada Erol Emin idaresindeki otomobil, tıra arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Mehmet Zeki Yüzbaşı yaşamını yitirirken, sürücü Erol Emin ise yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışan Yüzbaşı'nın cesedi ise Biga Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çanakkale Trafik Kazası
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