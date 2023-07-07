Çanakkale’de otomobil tıra çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Biga ilçesi Savaştepe kavşağında sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada Erol Emin idaresindeki otomobil, tıra arkadan çarptı.
Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Mehmet Zeki Yüzbaşı yaşamını yitirirken, sürücü Erol Emin ise yaralandı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışan Yüzbaşı'nın cesedi ise Biga Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.