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İHA 07.07.2023 09:35

Rize turizmi için tercüman eğitimleri veriliyor

İl Göç İdaresi tarafından ''Rize Turizmi İçin Nitelikli Tercüman Eğitimi ve İstihdamının Desteklenmesi Projesi'' ile tercümanlık eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, kentte bulunan turizm işletmelerinde istihdam edilecek.

Rize turizmi için tercüman eğitimleri veriliyor

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, Rize Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Rize Turizmine Tercüman Ol” mottosuyla yürütülen ''Rize Turizmi İçin Nitelikli Tercüman Eğitimi ve İstihdamının Desteklenmesi Projesi'' ile bölgeye gelen yabancı turistlere kendi dillerinde kaliteli hizmet sunulmasını ve turizm girdilerinin artırılması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde Arapça, Gürcüce, İngilizce, Rusça ve Farsça dillerinden en az birini konuşabilen yerli ve yabancı 30 kursiyere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından belirli konularında 48 saat teorik ve Rize Artvin Hava Limanı, Çay Çarşısı, Halk Eğitim Merkezi, Ziraat Çay Bahçesi, otel ve restoranlarda 48 saat uygulama eğitimi verilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 kursiyer turizm işletmelerinde istihdam edilecek.

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