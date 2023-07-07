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Güncel
İHA 07.07.2023 09:44

Uşak'ta Temmuz ayında sel baskını yaşandı

Uşak’ta yağan sağanak yağmur sonrasında dereden su taşmasıyla birlikte Banaz’da sel meydana geldi. Selden kaynaklı 3 farklı evde hasar meydana geldi.

Uşak'ta Temmuz ayında sel baskını yaşandı

Selden kaynaklı 3 farklı evde hasar meydana geldi. Uşak’ta öğlen saatlerinde sağanak yağmur başladı.

Ani gelen yağmurda kent merkezi ve bazı ilçelerde olumsuzluklar da meydana geldi. Şiddetli sağanak yağışa bağlı olarak Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak köyünde yağmurdan kaynaklı taşan dere suyu köyde sele neden oldu. Selden kaynaklı 3 evin bahçesi ve 1 evin içerisini su bastı. Ekiplerin yaşanılan olumsuzluklara karşı çalışmaları sürerken meydana gelen selde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

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