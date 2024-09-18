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Güncel
AA 18.09.2024 09:51

Çanakkale'de Hint keneviri yetiştirenlere yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen operasyonda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale'de Hint keneviri yetiştirenlere yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

İlçeye bağlı Sarıot köyünde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan jandarma ekipleri, İsmet E'ye ait bahçeye baskın düzenledi.

Bahçedeki barakada bulunan bir şüpheli, jandarma ekiplerini fark edince kaçtı. Burada yapılan aramada bir miktar kullanıma hazır uyuşturucu madde bulundu. Ekiplerin bahçedeki incelemesinde ise 450 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmanın araştırması sonucu olaya karıştığı ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet E. ve Mehmet A. tutuklandı, Ünzile K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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