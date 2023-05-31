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Güncel
DHA 31.05.2023 11:28

Çanakkale'de davullu, zurnalı seçim kutlaması

Çanakkale'de, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasını Recep Tayyip Erdoğan'ın önde bitirmesinin ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde davullu, zurnalı kutlama yapıldı.

Çanakkale'de davullu, zurnalı seçim kutlaması

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olması dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Çanakkale'de de Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar davul, zurna eşliğinde halay çekip oyunlar oynadı. Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla cadde ve sokaklarda tur attı. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, yönetim kurulu üyeleri İskele Meydanı'nda kurulan sahne önünde kendilerini bekleyen partilileri selamladı. Ellerinde AK Parti ve Türk bayrağı olan vatandaşlar çalınan müzikler eşliğinde kutlama yaptı.

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