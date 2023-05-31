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Güncel
DHA 31.05.2023 11:11

Bayburt’ta ‘barlı, davullu, zurnalı’ şampiyonluk kutlaması

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Bayburt’ta coşkuyla kutlandı. Sokağa dökülen taraftarlar, davul zurna eşliğinde halkalar kurup, Bayburt Barı oynadı.

Bayburt’ta ‘barlı, davullu, zurnalı’ şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu’nun 36'ncı haftasında deplasmanda Ankaragücü 4-1 yenen Galatasaray, lig bitimine 2 hafta kala 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Bayburt’ta sokaklara dökülen Galatasaray taraftarları, tarihi Saat Kulesi önünde toplandı. Şampiyonluk sevincinde bulunan taraftarlar, yanlarında getirdikleri meşaleleri yaktı, araçlarıyla kornalar eşliğinde takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Taraftarlar, gece boyu davul zurna eşliğinde halkalar kurup, Bayburt Barı da oynayarak doyasıya eğlendi.

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