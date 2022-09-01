Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu bugün itibariyle başladı. Çanakkale Balık halinde bulunan balıkçılar bir hafta içerisinde fiyatların düşmesini ve tezgahlarda bolluk yaşanmasını bekliyorlar.

Çanakkale'de 9 yıldır balıkçılık yapan Onur Öğet, “Hayırlısıyla yeni bir sezona başladık. Balıklardan ümitliyiz, bu sene palamut balığının olacağını söylüyorlar. Bakıp göreceğiz ama şu anda bile fiyatlar düşük. İleriye doğru daha da düşer ama bu 1 hafta 10 günü bulur, her şey belli olur yani. Tezgahlarda palamutlar var, daha çok çeşit düşmedi tezgahlara. İlk gün tabi, gemiler daha 5-6 saat çalıştılar. 10 gün içerisinde bütün çeşitler gelir fiyatlarda düşer diye umut ediyoruz. İnşallah öyle olur” dedi.

Çanakkale balık halinde Palamut 50, Levrek 170, Çipura 170 liradan satılıyor.