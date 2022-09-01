Eşi Necla A'yı öldürdüğü gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçaklamıştı.

Komşularının haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlemişti.