Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 19:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bir kişi çöken duvarın altında kaldı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinin çöken duvarının altında kalan kişi yaralandı.
Köprübaşı Mahallesi'nde evinin duvarını tamir etmek isteyen O.K, duvarın üstüne çökmesi sonucu yaralandı.
Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan O.K, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
O.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sakarya
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