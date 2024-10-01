Çanakkale'de "13 .Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi" başladı

Kongrenin Onursal Başkanı ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında, dijital dönüşümün ve küreselleşmenin hızlandığı dünyada, özellikle iletişimin öneminin daha iyi algılandığını söyledi.

Bu değişim sürecinde, akademinin ve bilimin yol gösterici rolünün ise herkes tarafından bilindiğini ifade eden Erenoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kongre, iletişim disiplininin en güncel konularını tartışmaya, yeni stratejiler geliştirmeye ve özellikle geleceğe dair ortak akıl üretmeye bizlere imkan sağlıyor. Dijital çağın fırsatları kadar riskleri de bu kapsamda tartışılacak. Özellikle etik ahlak, mesleki ve yayınsal ahlak ve sorumluluk bilincinin yeniden tanımlanacağı bu süreçlerde akademi dünyamızın katkıları, akademisyenlerimizin, doktora ve yüksek lisans öğrencilerimizin katkıları paha biçilmez durumda. Kongre kapsamında yapılacak çalışmaların ve tartışmaların özellikle iletişim alanında bizlere yeni vizyonlar kazandıracağına yürekten inanıyorum."

Prof. Dr. Erenoğlu, akademik ve idari personelle 30 yeni medya öğrencisine kongreye katkılarından dolayı teşekkür etti.

ÇOMÜ olarak bilimsel özgürlüğü, yaratıcı düşünceyi ve toplumsal faydayı, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinde öncelediklerini dile getiren Erenoğlu, kongrenin de bu vizyon doğrultusunda sonraki çalışmalara, projelere, yayınlara, makalelere, patentlere vesile olmasını diledi.

3 Ekim'de sona erecek kongre süresince halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık, siyasal iletişim, kamu diplomasisi, radyo-televizyon ve sinema, gazetecilik, iletişim bilimleri, yeni medya, güzel sanatlar, pazarlama, yapay zeka, ​dijitalleşme, iletişim ve etik konularında bildiriler sunulacak.