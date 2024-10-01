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Güncel
İHA 01.10.2024 22:23

Tunceli'de jandarmadan operasyon: 13 mağara ve 17 sığınakta malzemeler ele geçirildi

Tunceli'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından eylül ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 mağara ve 17 sığınağın tespit edildiği, mağara ve sığınaklarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Tunceli'de jandarmadan operasyon: 13 mağara ve 17 sığınakta malzemeler ele geçirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6 ile 28 Eylül tarihleri arasında Aliboğazı, Ahpanos, Işıkvuran, Dereova ve Sarıyayla ana barınma alanlarından gerçekleştirilen operasyonlarda 13 mağara ve 17 sığınak tespit edildi.

Mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda; 6 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 164 piyade tüfeği fişeği, 52 tüp, 6 akü ile çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Herhangi bir terörist unsurun bulunmadığı Tunceli'de, terör kalıntılarını yok etmeye yönelik operasyonlara aralıksız devam edileceği belirtildi.

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