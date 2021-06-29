Çanakkale Savaşları ile Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için Türkiye turuna çıkan Çanakkale Mobil Müze tır'ı, bugün Kuşadası'na geldi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda ziyarete açılan tır'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İçerisinde Çanakkale Savaşları'nda yaşananları bugüne aktaran savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği TIR'ı gezenler, duygu dolu anlar yaşadı. Kuşadası'nda 30 Haziran'a kadar kalacak olan TIR, 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek. Çanakkale Mobil Müze TIR'nın Kuşadası'ndan sonraki durağı, Didim olacak.

Kuşadası'nda yaşayan emekli öğretmen Erdoğan Pala (67), "Müze, Çanakkale Savaşları'nın ruhunu tam olarak yansıtıyor. Gezerken çok duygulandım. Daha önce Gelibolu Yarımadası'nı da dolaşırken gözyaşlarıma engel olamamıştım" dedi.

İzmir'den tatil için Kuşadası'na geldiğini belirten iş insanı Cemil Baloğlu (46) ise, "Çanakkale Mobil Müze tır'nın burada olduğunu öğrenince eşimle hemen ziyaret etmeye geldik. Çünkü Çanakkale'deki müzeyi görme fırsatı bulamamıştık. Çok güzel bir proje olmuş" diye konuştu.

