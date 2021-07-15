Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 12 yabancı uyruklu kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale açıklarında lastik botta bulunan 12 yabancı uyruklu kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup göçmen, Ayvacık ilçesi açıklarındayken sahil güvenlikten yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine bölgeye gönderilen "TCSG-6" botuna alınan 12 göçmen kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Çanakkale
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