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Güncel
İHA 07.06.2023 13:28

Çaldığı iki araç ile kaza yapan hırsız yakayı ele verdi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çaldığı iki araç ile kaza yapan hırsızı polis ekipleri yakaladı. Zanlının araçların kapılarını açmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çaldığı iki araç ile kaza yapan hırsız yakayı ele verdi

Lapseki ilçesinde bir gecede iki araç çalan hırsız yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan M.Z. isimli hırsız, bir gecede arabaları çalmak ve soymak için kapılarını zorladı. Bir aracın kapılarını açan M.Z., araçtan para ve cep telefonu çaldı.

Hırsız çaldığı ilk araç ile kısa mesafede birkaç arabaya vurarak, kaza yaptı. Daha sonra bir başka bölgeden ikinci aracı çalan hırsız, Lapseki’ye bağlı Suluca köyü yakınlarında bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçan hırsız Lapseki Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ve gece bekçilerinin takipleri sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderildi. Hırsızın araçların kapılarını açmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çanakkale Hırsızlık
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