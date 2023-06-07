Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2023 temmuz zammı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu.

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız." dedi.

Böylelikle asgari ücrete temmuz ayında zam geleceği netleşti.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Bakan Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili tarihsel bir adım attıklarını ve geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirerek, "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı

Asgari ücret ne kadar?

2023 yılında asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak uygulanıyor.