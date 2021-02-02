Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Caddebostan Sahili kırmızıya büründü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos nedeniyle kızıl yosunların vurduğu Caddebostan Sahili kırmızıya büründü.
Dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı yosunlar, sahilde renkli bir görüntü oluşturdu.
İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı kıyı temizleme ekipleri, sabah saatlerinden itibaren yosunları temizlemek için çalışma başlattı.
İşçilerin topladığı yosunlar, kamyonlara doldurularak götürüldü.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi
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