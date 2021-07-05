Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremde zarar görebilecek riskli yapılar yıkılıp yenileniyor.

19 Mayıs Mahallesi'ndeki 5 riskli binanın yıkımını yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yaptığı açıklamada, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Deprem meydana gelmeden önce yıkım çalışmalarını başlattıklarını belirten Akgün, "7,2- 7,4- 7,8 büyüklüğündeki depremde yıkılabilecek binaların tamamını yıkmadan bize uyku haram. Çünkü hiçbir vatandaşımızın en ufak bir zarar görmesini istemiyoruz. 2004'ten bu yana ısrarla devam ediyoruz. Yaklaşık 30 bin konutumuzun deprem nedeniyle tespitleri yapılmıştı. Tamamı yıkılıp yenilendi." ifadelerini kullandı.

Akgün, Büyükçekmece'de deprem yaşanmadan kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması için tüm kurumların ortaklaşa çalışmasını istedi. Büyükçekmece'de bütün binaların dış cephelerinin beyaz olmak zorunda olduğunu hatırlatan Akgün, "Bunlar meclis kararına bağlanmış, imar planlarına bağlanmış işlerdir. Aynı zamanda çatı örtüsü eskiden kırmızıydı. Şimdi de yeşil ve mavi olarak 15 yıldan beri devam ediyor. Halkımız da müteahhitlerimiz de mimar, mühendislerimiz de buna uyuyor. Şehrin estetiğinin değiştirilmesi, şehre yeni bir çehre verilmesi noktasında mimar, mühendis ve müteahhitlerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.