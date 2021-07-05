Ödüllü müzenin ziyaretçileri Selçuklu mimarisi örnek alınarak yapılan handa ağırlanacak

Şırnak'ta 55 okulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı

Belediye Başkanı Özer, salgın döneminde çocukların yüzünü güldürmek için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şenliğe, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Belediye Başkanı Rıfat Özer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk katıldı.

Çim zeminin üzerinde yanlarında getirdikleri uçurtmalarını en yükseğe çıkarabilmek için mücadele veren çocuklara yetkililerce çeşitli hediyeler dağıtıldı, ikram yapıldı.

Şenliğe çocuklarıyla stadyuma gelen ailelerin ilgisi yoğun oldu.

Güneysu İlçe Stadyumu'nda Güneysu Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü "uçurtma şenliği" düzenledi.

Sıradaki Haber

Gençler Manaslı olmak için yarıştı, rektör aracını öğrencilere tahsis etti