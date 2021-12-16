Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğan, Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri, son yağışlarla normale döndü.

Çiftçiler son günlerdeki yağışlarla 2022 sezonuna umutlu girdi.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, sezon başında kuraklıktan dolayı endişe yaşadıklarını anlatarak, "Ekim ayında DSİ tarafından yapılan toplantıda önümüzdeki yıl için yüzde 50 kuru, yüzde 50 sulu tarım olacağı söylendi. Ama Allah son zamanlarda iyi yağışlar verdi. Bu şekilde devam ederse kuraklıktan eser kalmayacak diye düşünüyoruz" dedi.

Yağışlarla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde su seviyesinin yeniden yükseldiğini vurgulayan Kaykı, bu durumun üreticiyi umutlandırdığını ve sevindirdiğini söyledi.

"2 metreye yakın su var"

Yağmurun yanı sıra kar yağmasını da umut ettiklerine dikkat çeken Kaykı, şöyle konuştu:

"Şu anda topraklarımız suya doydu ama bu yeterli değil. Barajlarda suyun yeterli olmadığını öğrendik. Birkaç ay önce Menderes Nehri'nin üzerinde yürümüştük. Suyun hiç akmadığını görmüştük. Şimdi ise 2 metreye yakın su var. Menderes bizim kalbimiz, eğer bu akmazsa bizim de kalbimiz atmaz, üretemeyiz. Çünkü su olmadan ürünün yetişmesi mümkün değil."