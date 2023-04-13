Büryan tandırında pişirilen tavuklar ilgi görüyor

Kentte yaşayan büryan ustası Medeni Güvenç, ramazan dolayısıyla tandırda tavuk pişirmeye başladı.Tavukları sosladıktan sonra tandıra bırakan Güvenç, odun ateşinde pişirdikten sonra müşterilerine servis ediyor.

Sadece ramazanda tandırda tavuk pişirdiğini söyleyen Güvenç şunları söyledi:

"Ramazan dolayısıyla iş yerimiz kapalı, bu nedenle müşterilere iftar için tandırda tavuk pişiriyoruz. Yaklaşık 20 gündür yaptığımız bu hizmete vatandaşlar ilgi gösterdi. Et büryan gibi tandırda pişmeye bırakıyoruz. 45 dakikada pişiyor ve hazır hale geldiğinde paketleyip müşterilere teslim ediyoruz"

Müşterilerden Cuma Koldaş ise tandırda pişen tavukların lezzetinin farklı olduğunu dile getirdi.