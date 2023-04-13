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TRT Haber 13.04.2023 00:22

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi...

Emeklilere Ramazan bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri nisan ayı içerisinde yapılacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman? Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi 2023... Emekli ikramiyesi 2023...

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi...

Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak. 

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyeleri 14-19 Nisan'da ödenecek.

Buna göre, SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı ve Bağkur'luların ödeme günleri

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da, Bağkur kapsamında aylık alanlara ise ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1000’er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 TL’ ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye yükseltildi. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.

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