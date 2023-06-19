Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.06.2023 10:33

Bursalı kılıç ve bıçak ustası 73 yıllık meslek hayatına 100 sergi sığdırdı

Bursa'da 8 yaşında çırak olarak başladığı kılıç ve bıçak sektörüne 73 yılını veren, hediyelik eşyalar da üreten Yılmaz Emen, çoğunluğu kişisel 100 sergide zanaatını tanıttı.

Bursalı kılıç ve bıçak ustası 73 yıllık meslek hayatına 100 sergi sığdırdı
[Fotograf: AA]

Bursalı 81 yaşındaki Emen, bıçak ve kamaların ilgisini çekmesi üzerine çocukluğunda okulu bırakıp Osmangazi ilçesindeki Kayhan Bıçakçılar Çarşısı'nda bir ustanın yanında çıraklığa başladı.

Uzun yıllar mesleğin inceliklerini öğrenen Emen, daha sonra kendi atölyesini açarak kılıç ve bıçak imalatına devam etti.

Devlet sanatçısı unvanı da verilen Emen, Bursa işi bıçakçılığın tanıtımı için yurt içi ve yurt dışında sergiler açtı, çeşitli etkinliklere katıldı.

Bursalı kılıç ve bıçak ustası 73 yıllık meslek hayatına 100 sergi sığdırdı

Bir gözünü kaybetmesine rağmen mesleğini sürdürüyor

Göz tansiyonu nedeniyle bir gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmi engel bulunan Emen, son yıllarda bıçakların yanı sıra çatal, kaşık gibi objeleri birleştirip sanat eserlerine dönüştürdü.

Yılmaz Emen, mesleğinde yıllar geçtikçe kendini geliştirerek hedeflediği gibi sanatkar olduğunu söyledi.

Bursa'nın adını duyurmak için 95 kişisel sergi açtığını, 3 karma, 2 devlet sergisine katıldığını ifade eden Emen, 38 ödülünün bulunduğunu dile getirdi.

Bursalı kılıç ve bıçak ustası 73 yıllık meslek hayatına 100 sergi sığdırdı

"73 yıldır aynı heyecanla yapıyorum"

En büyük gurur kaynağının, yurt içi ve yurt dışında pek çok devlet büyüğüne sanatının ulaşması olduğunu vurgulayan Emen, şöyle konuştu:

"Protokol üyesi birçok kişi bana sanatımdan parçalar yaptırarak, Bursa'nın ismini duyurmak için devlet büyüklerine hediye etti. Benim bıçaklarım hemen hemen dünyanın her yerinde var. Festivallere de halen beni davet ediyorlar. Benim bıçağımı alanların kullanmaktan daha çok hediyelik amaçla saklamasını istiyorum."

12 yıl önce bir gözünü kaybetmesine rağmen mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Emen, "73 yıldır aynı heyecanla yapıyorum" dedi.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Kırşehir'de, Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:03
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 68 tutuklama
11:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs meselesinin adil bir çözüme kavuşması önemlidir
11:39
Nepal'deki sel ve heyelanlarda can kaybı 5'e yükseldi, 28 kişi kayıp
11:40
Firari FETÖ'cü eski komiser tutuklandı
11:25
Bitlis'te inşaat alanında toprak kaydı: 2 yaralı
11:34
GPS'te yeni dönem: Radyo dalgaları yerine kozmik ışın kullanılacak
Akçakoca'da 150 yıllık çınar kökünden devrildi
Akçakoca'da 150 yıllık çınar kökünden devrildi
FOTO FOKUS
Hatay'da 4 metrelik kırılmanın yaşandığı yolda yenileme çalışmaları başladı
Hatay'da 4 metrelik kırılmanın yaşandığı yolda yenileme çalışmaları başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ