Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Altınova Mahallesi Tepe Sokağı'nda Mustafa Kıran'a ait oto bakım servisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerinden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiyeye durumu bildirdi.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, 5 itfaiye aracı ile yaklaşık 20 itfaiye personeli müdahale etti.

Yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Tamirhanenin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA