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Düzce'de çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor22 Aralık 2019 Pazar 16:56 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 16:58
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Düzce,Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurören köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorluk çektiği öğrenildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 2 hektar alanda etkili oluyor.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA