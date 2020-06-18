Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da virajı alamayan otomobil köprüden düştü: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da otomobilin köprülü kavşaktan düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bursa'da alınan bilgiye göre, Ayşe Mutlu (36) idaresindeki 16 ADG 987 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'ndaki bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola düştü.
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Bölgede elektrik altyapı çalışması yapan işçilerce araçtan çıkarılan Mutlu, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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