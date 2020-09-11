Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İnegöl ilçe merkezli olmak üzere Bursa, İstanbul, Bilecik ve Yalova'da "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere düzenlenen operasyona, özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 polis katıldı.

Operasyonda, evlere kapılar "koçbaşı" ile kırılarak girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 52 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 4 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 700 gram esrar, 1 kilo 500 gram metamfetamin, 84 uyuşturucu tablet, 11 kök Hint keneviri, paketlenmiş bir miktar kokain, 6 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca ve buna ait 63 fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve bir AK-47 silah ile buna ait çok sayıda fişek ele geçirildi.