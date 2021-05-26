Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi Bursa yolu üzerinde durdurulan araç içinde, F. Ö 53.54 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendiren 6 bin 370 lira ile yakalandı.

Şüphelinin ifadesinini ardından Mütareke Mahallesi'nde bulunan bir evde yapılan aramada 26.16 gram selvia uyuşturucu maddesi ve 12.32 gram metamfetamin bulunurken, uyuşturucuları parçalayarak pazarlamak için kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

İkamette bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 4 şüpheli uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

