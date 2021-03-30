Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İznik istikametine seyreden Murat K. idaresindeki minibüs, Orhangazi-İznik Karayolu Çakırlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, karşı yönden gelen Serkan Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kaza sonucu yol kenarına savrulan otomobilde sıkışan ve yaralanan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Devrilen minibüsün sürücüsü ve araçtan dışarı savrulan yolcu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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