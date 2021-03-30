Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Gaziköy Mahallesi'nde Uğur Ç.'ye ait otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı sardı.
Araç sahibi ve çevredekiler durumu Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
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