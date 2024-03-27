Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza saat 19.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara karayolu OSB Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.
Bursa istikametinden gelerek ilçe merkezine dönüş yapmak isteyen Muzaffer D. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.
Kaza sonucu Muzaffer D.ile yanındaki yolcu Selahattin D. yaralandı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri soruşturma başlattı.